榮成、寶隆法說 聚焦資產

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

榮成（1909）、寶隆昨（4）日舉辦聯合法說會，面對關稅挑戰與匯率擾局，今年紙業挑戰重重，兩家公司除強調下半年營運將審慎應對外，資產活化與土地處分效益也成為關注焦點。

榮成法說會上，針對外界謠傳該公司準備賣地彌補虧損，財務長王瑞榮表示，是因應全球供應鏈的不確定性，該公司提前布局。公司也已保守控管資本支出，僅針對下游綠色包裝紙箱廠進行有限投資。榮成每年折舊約21億元，現金流仍穩定。

寶隆法說會針對土地活化進度也提出說明，公司表示，近期有潛在買方洽詢雲林縣工業及住宅用地出售意願。該地區共有四筆工業土地，面積約1,600坪，以及六筆住宅用地，面積約8,500坪。考量營運策略與資產效益，已啟動評估作業，目前進度僅在初步洽談階段，尚未有確切結果。

榮成 法說會 資本支出

