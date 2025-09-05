聽新聞
大同 綠能事業傳捷報

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）綠能布局昨（4）日再傳捷報，大同表示，旗下挺新能源標得高雄榮總台南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案，在該院累計裝置容量將突破300kWp，增添營運動能。

大同指出，在國內能源轉型趨勢下，預計未來十年用電需求將增加900億度，其中為達成RE50目標，綠電需求至少需增加450億度。國際能源總署（IEA）更預估，2026年全球AI耗電需求將成長10倍，此趨勢也為全球與台灣用電市場帶來龐大商機。

大同集團自2010年投入太陽能電廠建置，已累積1,551處太陽能案場，建置總容量達328.48MW（百萬瓦）。

大同綠電轉供業務成長強勁，大同智能表示，已與中興紡織簽署綠電轉供契約，綠電第2季開始轉供。公司預期，今年綠電轉供業務將成長超過200%，此為高毛利穩定收益來源，在伴隨台灣碳費制度下，有望為整體營運增添長期成長動能。

