聽新聞
0:00 / 0:00
大同 綠能事業傳捷報
大同（2371）綠能布局昨（4）日再傳捷報，大同表示，旗下挺新能源標得高雄榮總台南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案，在該院累計裝置容量將突破300kWp，增添營運動能。
大同指出，在國內能源轉型趨勢下，預計未來十年用電需求將增加900億度，其中為達成RE50目標，綠電需求至少需增加450億度。國際能源總署（IEA）更預估，2026年全球AI耗電需求將成長10倍，此趨勢也為全球與台灣用電市場帶來龐大商機。
大同集團自2010年投入太陽能電廠建置，已累積1,551處太陽能案場，建置總容量達328.48MW（百萬瓦）。
大同綠電轉供業務成長強勁，大同智能表示，已與中興紡織簽署綠電轉供契約，綠電第2季開始轉供。公司預期，今年綠電轉供業務將成長超過200%，此為高毛利穩定收益來源，在伴隨台灣碳費制度下，有望為整體營運增添長期成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言