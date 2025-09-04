榮運啟動現金減資作業 股票最後交易日9月24日

榮運（2607）4日公告將啟動現金減資作業，預計減資股票最後交易日9月24日，減資股票停止在交易市場買賣期間分別為9月25日至10月3日止，預計10月7日恢復交易。

榮運今年股東會已經通過現金減資，減資幅度50%，現金減資後對於公司榮運財務結構更健全且手上的資金充足，也能將獲利反應在EPS及每股淨值，減資金額約53.36億元，每股將退還股東現金5元。

榮運採用現金減資的方式將現金退還給股東，營運本業不斷擴充，轉投資的長榮物流持續調整海、空運業務，並推動各類專案項目，積極拓展大型跨境電商客戶與參與海內外大型標案。此外，聚焦產業供應鏈轉移議題，推進東南亞網路，提供中國大陸和東南亞等區生產設備及材料類運輸服務，加強區域性開發，提供客戶全方位服務。