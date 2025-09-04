鋼聯營收／8月1.9億元、年增13.5% 累計前8月15.1億元

鋼聯（6581）4日公布8月營收1.9億元、年增13.5%，累計今年前8月營收15.1億元；自結稅前盈餘0.89億元，比去年同期增加48%。

鋼聯8月氧化鋅出貨量3,502公噸，比去年同期4,806公噸減少27%，今年1月至8月氧化鋅出貨3.2萬公噸，比去年同期的3.3萬公噸減少3.8%。

法人指出，鋼聯公司治理到位，營運走在上坡路，獲利表現轉強，奠定永續繁榮基礎。

鋼聯表示，妥善資源化再利用超過281萬公噸廢棄物，回收超過100萬公噸氧化鋅，成為台灣循環經濟成功的案例之一，受各界肯定，並將成功經驗複製到波蘭旋轉窯集塵灰處理廠，銷售專利設備，將派遣技術人員前往教學，總計分三次認列營收。

隨著鋼聯強化競爭優勢，帶動營收成長動能。其他廢棄物業務目前與公民營焚化廠與科技廠合作，積極申請許可，加強在具熱值廢棄物及水洗後焚化飛灰再利用方面的業務發展，預期可增加公司收受的廢棄物種類及數量。經過多年的努力，目前已有多樣廢棄物已達環評核可上限，目前已提送環評變更，擴大多項廢棄物核可量。