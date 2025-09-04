寶隆法說會／下半年營運審慎樂觀 雲林土地活化啟動評估

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶隆（1906）4日舉辦法說會，公司表示，展望下半年將保持審慎樂觀態度，預期隨著客戶端庫存逐步下降，加上旺季用紙需求提升，營收可望逐月成長。公司強調，將持續優化產品組合並強化客戶服務，以推動本業營運表現。

根據財報，寶隆上半年營收15.99億元，年減7.1%；營業利益2,200萬元，但受到匯兌損失影響，稅後淨損5,800萬元，每股虧損0.38元。不過，公司指出，今年上半年外銷動能較去年下半年已有成長，主要市場為東南亞及中國大陸，上半年銷售量持穩。至於7月營收下滑，則是受台灣颱風影響前端生產，導致出貨量小幅波動。

此外，外界關注的土地活化進度，公司說明，近期有潛在買方洽詢雲林縣工業及住宅用地出售意願。該地區共有四筆工業土地，面積約1,600坪，以及六筆住宅用地，面積約8,500坪。考量營運策略與資產效益，公司已啟動評估作業，目前進度僅在初步洽談階段，尚未有確切結果。

公司補充，雲林林內鄉工業用地在今年3月31日的實價登錄，每坪成交均價約13.26萬元，較去年有顯著增加。後續若確定出售，將依專業不動產競價評估，提報董事會決議。

