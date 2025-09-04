臺企銀法說會／上半年營收續創新高 放款業務挹注動能

臺灣企銀4日舉行2025年第2季線上法人說明會，由乙增祥副總經理主持，公布2025上半年財務數字及營運狀況。臺灣企銀上半年獲利及資產品質同步成長，截至第2季合併淨收益達新臺幣（以下同）177.76億元，創歷年同期新高，稅後淨利64.23億元，年成長2.87%；逾放比率0.16%、備抵呆帳覆蓋率845.35%，展現穩健經營成果。

乙增祥副總經理說明，今年上半年存、放款業務平均餘額分別較去年同期增加6.65%及9.33%，帶動利息淨收益達98.13億元，較去年同期成長6.12%，其中企金放款增加 4.42%、個金放款增加 21.93%、外幣放款增加 8.9%，顯示各項業務均穩健發展。手續費淨收益方面，雖受到去年高基期影響年減1.27%，但在財富管理業務帶動下，截至今年7月底累計手續費淨收益已超越去年同期表現，年增0.67%。

永續金融方面，臺灣企銀積極推動綠色授信，協助客戶在拓展業務的同時落實 ESG，截至2025年6月底「六大核心戰略產業貸款」授信餘額為4,924.92億元，其中辦理綠電及再生能源授信金額1,728.69億元，並持續透過投融資一體服務，引導企業客戶邁向永續經營。此外，臺灣企銀致力於實踐金融平權理念，針對身心障礙及高齡等多元客戶需求打造無障礙服務環境，8月27日金管會、財政部、衛生福利部跨部會代表蒞臨復興分行視察，亦對臺灣企銀金融友善服務示範分行相關設施給予高度評價。

面對外部環境變動，乙增祥副總經理表示，近期受關稅政策及匯率波動影響，中小企業營運挑戰加劇，臺灣企銀秉持「中小企業最佳夥伴」經營理念，適時提供金融支援措施，並配合政府各項專案貸款，協助外銷中小企業穩定經營發展；另臺灣企銀也推出「中小企業避險專區」及遠期匯率雙重優惠等措施支應企業融資及避險需求，提升企業客戶因應市場風險變化的抵禦能力。

展望下半年，乙增祥副總經理強調，臺灣企銀將持續發展多元收益，加強個人金融、財富管理及海外業務推展，並聚焦分群經營，透過數據分析與精準行銷，提升客戶服務與產品適配度，進一步推升業務成長，以達成年度盈餘成長目標。