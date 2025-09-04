新青安鬆綁釋出資金活水 台中營建股回神齊揚

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
新青安貸款鬆綁釋放政策性資金活水，也為首購族解決「貸不出」的難題。記者宋健生／攝影
新青安貸款鬆綁釋放政策性資金活水，也為首購族解決「貸不出」的難題。記者宋健生／攝影

行政院院會4日正式拍板，新青安貸款自9月1日起排除《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制，釋放政策性資金活水，也為首購族解決「貸不出」難題。利多消息隨即反映在盤面，台中營建股同步走揚，市場氛圍熱絡。

根據《銀行法》第72條之2規定，銀行住宅與企業建築放款總額不得超過存款與金融債餘額的30%。近年新青安貸款需求激增，不少公股銀行逼近上限，導致部分符合資格的購屋族遭遇貸款遞延甚至交屋受阻。

金管會今日發布「金管銀國字第1140272984號令」，明定新青安貸款不再計入放款比率計算，釋出額度空間，銀行放貸壓力可望紓解。

觀察今日中部營建股，包括大城地產（6171）、富宇（4907）、富旺（6219）、坤悅（5206）、順天（5525）、櫻花建（2539）、富華新（3056）、豐謙（5523）、鄉林（5531）等股價全面走揚；其中，富旺及櫻花建更是攻上漲停。整體台中營建股放量走強，成為盤面焦點。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，新青安貸款排除計入《銀行法》72-2上限，短期內有助緩解貸款卡關問題，對急需資金交屋的首購族而言，猶如「及時雨」。

21世紀不動產中區協理沈政興則從仲介角度分析，政策鬆綁將加快銀行端的貸款審核與撥款進度，確保首購客群能順利完成交屋流程，減少交易延宕帶來的爭議。尤其在台中這類新興重劃區案量龐大的市場，貸款順暢與否，直接關係到建案去化速度與區域成交量能。

市場解讀，新青安鬆綁等於大開房貸水龍頭，首購族貸款壓力獲得舒緩，台中建商手中龐大案量可望加速去化，營建族群營運動能同步提升。在政策支持下，自住需求有望持續支撐市場，不僅改善「房貸荒」，也推動區域交易活絡。

銀行法 營建股 青安貸款 新青安房貸

