慧洋 8月每股稅前賺0.8元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

慧洋-ky（2637）於昨(3)日公布8月營收及獲利自結數，8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，8月認列一艘處分船舶利益，稅前盈餘為5.94億元，年增率49.7%，自結每股稅前盈餘為0.8元。

今年南美穀物收成延遲及產量創新高，帶動散裝運輸淡季不淡，慧洋-k本業愈來愈好，再加上出售船舶挹注，拉高8月的獲利表現；慧洋-ky自結，累計前八個月合併營收為101.79億元，營業淨利16.08億元，稅前盈餘11.69億元，年減71%，自結每股稅前盈餘1.57元。

慧洋-ky表示，中小型船舶為主之穀物、肥料、鋁土、鋼材等原物料仍維持一定程度之運輸需求，加上今年度南美洲穀物因天候問題延遲收成，使得散裝運價指數淡季不淡，挹注營收表現亮眼。

