太子8月營收年減5% 擬活化資產
太子建設（2511）昨（3）日公告，8月營收5.82億元，年減5%，累計今年前八月營收51.97億元，年減0.5%。太子指出，今年營運動能主要來自於飯店事業以及BOT案，另，手上成屋台北市「太子華威」僅剩三戶。
太子指出，公司將固守營建本業，並跨入服務領域，也擬活化旗下資產，另，過去著重在營建比例，但現在增加收益性不動產、營造、飯店、保全等營收及獲利來源，讓財務體質更健全。
針對未來推案規劃，太子指出，目前手上有兩案，包括台中14期案以及台南善化案，台中14期案位於豐樂北二路、榮貴街口，基地1,273坪，規劃二棟地下二層、地上14樓建築，104戶40坪左右大3房產品，單價坐6望7，總銷約35億元。
