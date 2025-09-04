嘉里大榮電商布局 加速度
嘉里大榮（2608）昨（3）日舉行法說，因應關稅影響，加速電商與跨境業務布局，未來深耕核心強化專業物流商機。受電價調漲及勞動市場人力缺口擴大，經營成本持續攀升；面對嚴峻挑戰，嘉里大榮積極透過精準管理及營運優化。
嘉里大榮上半年集團合併營收達63.19億元，年增率3.8%，展現穩健的經營成果，受到市場環境挑戰影響，稅後純益為4.73億元、每股盈餘（EPS）1.01元，分別較去年同期減少10.3%與10.6%。
低溫物流專注於統倉及通路配送，較去年同期明顯成長；服務高科技電子業及AI相關族群的科學城物流則持續發展，在市場高度不確定中逆勢成長。
美國加徵關稅全面衝擊全球供應鏈，以B2B物流市場首當其衝，貨量顯著衰退。為降低外部環境不確定性風險，嘉里大榮將加速布局調整，積極推進B2C、C2C電商配送及跨境電商業務，以分散風險並拓展市場版圖，進一步強化多元化經營模式。
嘉里大榮持續積極推動綠色物流，在2024年度取得顯著成果包括：車輛汰舊換新與電動貨車導入，搭配路順優化，全年減少油耗15.85萬公升；太陽能面板全年發電量達669萬度；電子化簽收節省紙張1,372萬張；冷凍機組更換升級變頻機組共節電124萬度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言