嘉里大榮電商布局 加速度

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
嘉里大榮3日舉行法說會。業者提供
嘉里大榮3日舉行法說會。業者提供

嘉里大榮（2608）昨（3）日舉行法說，因應關稅影響，加速電商與跨境業務布局，未來深耕核心強化專業物流商機。受電價調漲及勞動市場人力缺口擴大，經營成本持續攀升；面對嚴峻挑戰，嘉里大榮積極透過精準管理及營運優化。

嘉里大榮上半年集團合併營收達63.19億元，年增率3.8%，展現穩健的經營成果，受到市場環境挑戰影響，稅後純益為4.73億元、每股盈餘（EPS）1.01元，分別較去年同期減少10.3%與10.6%。

低溫物流專注於統倉及通路配送，較去年同期明顯成長；服務高科技電子業及AI相關族群的科學城物流則持續發展，在市場高度不確定中逆勢成長。

美國加徵關稅全面衝擊全球供應鏈，以B2B物流市場首當其衝，貨量顯著衰退。為降低外部環境不確定性風險，嘉里大榮將加速布局調整，積極推進B2C、C2C電商配送及跨境電商業務，以分散風險並拓展市場版圖，進一步強化多元化經營模式。

嘉里大榮持續積極推動綠色物流，在2024年度取得顯著成果包括：車輛汰舊換新與電動貨車導入，搭配路順優化，全年減少油耗15.85萬公升；太陽能面板全年發電量達669萬度；電子化簽收節省紙張1,372萬張；冷凍機組更換升級變頻機組共節電124萬度。

布局 跨境電商

延伸閱讀

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

嘉里大榮法說會／加速電商與跨境業務布局 強化專業物流商機

快遞業加速反內卷 電商重鎮粵浙率先漲價 閩皖蘇有望跟進

川普關稅餘波 美製造業連6月萎縮

相關新聞

嘉里大榮電商布局 加速度

嘉里大榮（2608）昨（3）日舉行法說，因應關稅影響，加速電商與跨境業務布局，未來深耕核心強化專業物流商機。受電價調漲及...

太子8月營收年減5% 擬活化資產

太子建設（2511）昨（3）日公告，8月營收5.82億元，年減5%，累計今年前八月營收51.97億元，年減0.5%。太子...

慧洋 8月每股稅前賺0.8元

慧洋-ky（2637）於昨(3)日公布8月營收及獲利自結數，8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，8月認列一...

三陽推新款露營車、貨車

三陽新車連發，民俗月搶市占。三陽（2206）旗下南陽實業昨（3）日宣布，HYUNDAI STARIA車系再添新成員，ST...

ABC 搶食流感檢測商機

ABC-KY（6598）昨（3）日舉辦法說會，副總經理陳祐寧表示，該公司已拿下兩大RPP（20項呼吸道適應症多元檢測試劑...

如興明解除全額交割！今買盤先卡位 跳空漲停開出後一路鎖到收盤

證交所公告，自9月4日起解除如興（4414）「全額交割」，恢復其上市有價證券的交易方法，3日在買盤搶先卡位下，一開盤就跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。