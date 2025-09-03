太子營收／8月5.8億元、年減5.06% 前八月累計51億元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

太子（2511）建設3日公告，8月營收5.82億元，年減5.06%，累計今年前八月營收51.97億元，年減0.56%。太子指出，今年營運動能主要來自於飯店事業以及BOT案，另，手上成屋台北市「太子華威」僅剩3戶。

太子指出，公司將固守營建本業，並跨入服務領域，也擬活化旗下資產，另，過去著重在營建比例，但現在增加收益性不動產、營造、飯店、保全等營收及獲利來源，讓財務體質更健全。

太子指出，目前手上餘屋還有台北市「太子華威」、台中「太子咸亨」等僅剩個別戶，今年目標要將手上餘屋全部銷售完畢。

針對未來推案規劃，太子指出，目前手上有兩案，包括台中14期案以及台南善化案，台中14期案位於豐樂北二路、榮貴街口，基地1,273坪，規劃二棟地下二層、地上14樓建築，104戶40坪左右大3房產品，單價坐6望7，總銷約35億元，預計8月取得建照並採邊建邊售。

「台南善化案」總銷約14億元，預計2027年第1季完工，目前會評估是否在年底會預售推出，不過仍得看市場情況而定。太子指出，未來目標會是每一年至少可以穩定推一個案量。

BOT案方面，太子指出，籌備中的有「太子置地廣場-大里館」BOT案，先前已動土，為結合綠意、商業與社區共融的複合式商場，投資金額5.6億元，預計2027年底前完工營運。台中「太子置地廣場-崇德館」BOT案預計4月取得建照，其餘營運中的有台灣大學學生宿舍、台北市政府巴士轉運站BOT案及成功大學宿舍BOT案。

展望未來，太子表示，對房市保守看待，主要是過去幾年推案量大，可供市場選擇的產品眾多，未來個案會運用品牌力與集團資源整合，創造新商機，購地策略會以六都，具有交通建設題材的區域為主。

