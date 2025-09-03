快訊

如興明解除全額交割！今買盤先卡位 跳空漲停開出後一路鎖到收盤

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
證交所公告，自9月4日起解除如興（4414）「全額交割」，恢復其上市有價證券的交易方法，3日在買盤搶先卡位下，一開盤就跳空以漲停11.6元開出後鎖死，一價到底直鎖到收盤。中央社
證交所公告，自9月4日起解除如興（4414）「全額交割」，恢復其上市有價證券的交易方法，3日在買盤搶先卡位下，一開盤就跳空以漲停11.6元開出後鎖死，一價到底直鎖到收盤。

證交所表示，紡織廠如興前因111年7月25日重大訊息記者會相關疑義未能釐清，有本公司營業細則第49條第1項第14款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，即俗稱打入全額交割股。

證交所指出，因如興前揭記者會相關疑義均已釐清，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法的情事，依規公告自114年9月4日起，恢復其上市有價證券的交易方法。

如興在2022年7月25日重大訊息說明記者會，針對有關爭議期間董事會、股東會決議事項效力；該等期間通過之財務報告效力；財務狀況及高流動性資產情形；與安泰商業銀行協商結果及後續計畫等提出說明，但未能釐清相關疑義，證交所公告自7月27日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

如興 證交所

相關新聞

嘉里大榮法說會／加速電商與跨境業務布局 強化專業物流商機

嘉里大榮（2608）3日舉行法說，因應關稅影響，加速電商與跨境業務布局，未來深耕核心強化專業物流商機。

如興明解除全額交割！今買盤先卡位 跳空漲停開出後一路鎖到收盤

證交所公告，自9月4日起解除如興（4414）「全額交割」，恢復其上市有價證券的交易方法，3日在買盤搶先卡位下，一開盤就跳...

寶綠特2025年下半年業績會更好

寶綠特（6887）昨（2）日舉行法說會，公司表示，目前在手訂單近人民幣5億元（約新台幣21.5億元），看好下半年營運將優...

陸石化業調控產能 台鏈利多

中國石化業近幾年陷入產能過剩壓力，似乎已將走出谷底期，業內近期傳出，北京當局計畫對石油和煉油產業（石化業）進行全面調控，...

美吾華集團擴張三版圖

美吾華集團昨（2）日召開聯合法說會，母公司美吾華（1731）持續鞏固日用消費品龍頭地位並導入智慧工廠，新藥公司懷特強調以...

機車業促銷 搶開學商機

三陽（2206）今年前八月機車領掛牌數年增逾3%，大幅優於整體市場的成長動能，但看好貨物稅修正後帶動的買氣，配合加碼促銷...

