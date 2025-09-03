如興明解除全額交割！今買盤先卡位 跳空漲停開出後一路鎖到收盤

證交所公告，自9月4日起解除如興（4414）「全額交割」，恢復其上市有價證券的交易方法，3日在買盤搶先卡位下，一開盤就跳空以漲停11.6元開出後鎖死，一價到底直鎖到收盤。

證交所表示，紡織廠如興前因111年7月25日重大訊息記者會相關疑義未能釐清，有本公司營業細則第49條第1項第14款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，即俗稱打入全額交割股。

證交所指出，因如興前揭記者會相關疑義均已釐清，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法的情事，依規公告自114年9月4日起，恢復其上市有價證券的交易方法。

如興在2022年7月25日重大訊息說明記者會，針對有關爭議期間董事會、股東會決議事項效力；該等期間通過之財務報告效力；財務狀況及高流動性資產情形；與安泰商業銀行協商結果及後續計畫等提出說明，但未能釐清相關疑義，證交所公告自7月27日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。