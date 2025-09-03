慧洋自結8月每股稅前盈餘0.8元 稅前盈餘11.6億元

慧洋-KY（2637）於3日公布8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，同時本月認列一艘處分船舶利益，稅前淨利為5.94億元，自結每股稅前盈餘為0.8元，累計前8月合併營收為101.79億元，營業淨利16.08億元，稅前盈餘11.69億元，自結每股稅前盈餘1.57元。

慧洋2025年8月合併營收為14.92億元，並同步公告自結獲利，由於今年南美穀物收成延遲及產量創新高，帶動散裝運輸淡季不淡，本業越來越好，再加上出售船舶挹注。

慧洋進一步表示，全球對美關稅大致底定，後續貿易活動可望轉趨積極，7、8月份雖為暑期傳統淡季，然而中小型船舶為主之穀物、肥料、鋁土、鋼材等原物料仍維持一定程度之運輸需求，加上今年度南美洲穀物因天候問題延遲收成，使得散裝運價指數淡季不淡，挹注慧洋8月份營收表現亮眼。

此外，慧洋8月份亦積極調整船隊布局，於22日董事會通過增購新船案，預計以每艘不高於33百萬美元，向尾道造船株式会社（Onomichi Dockyard）添購2艘輕便型節能新船（Handy/ 40,000 DWT），預計於2028年交付投入營運。截至8月底，公司尚有15艘新船訂單待交付，營運成長動能可期。

而公司28日亦重訊公告將出售旗下最後一艘海岬型船舶（Capesize），未來將聚焦在巴拿馬極限型（Panamax）以下之中小型船舶營運，全年則預計處分約10艘船舶，並依交船時程陸續認列處分利益。慧洋未來仍將維持船隊汰舊換新政策，目標為打造一支全節能船隊，鞏固散裝航運產業領先地位。