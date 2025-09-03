如興時隔3年將解除全額交割 股價跳空漲停

快訊

中央社／ 台北3日電

牛仔褲代工大廠如興先前因財務危機等爭議，遭列為全額交割股，時隔3年，證交所2日公告如興4日起將解除全額交割，受此激勵，如興今天開盤股價跳空漲停，攻上11.6元並且一價到底。

如興為牛仔褲代工大廠，客戶包括Levi's、GAP等國際知名品牌，2015年，當時資本額僅13億元的如興，砸下百億元收購中國牛仔褲大廠玖地，「小吃大」的作法，引發後續一連串爭議。

2022年7月，如興召開重大訊息記者會，坦承公司陷入無現金可用困境，引爆市場震撼。當時證交所要求，公司須釐清董事會與股東會決議效力、財報真實性、高流動性資產狀況，及與銀行協商的進度。由於疑點未解除，如興股票被打入全額交割。

直至2日證交所公告，「經查如興前揭記者會相關疑義均已釐清，其上市有價證券原列為變更交易方法原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事」，依規自9月4日起，恢復其上市有價證券交易方法，意即如興4日起解除全額交割。

受此激勵，如興今天開盤股價就跳空漲停，衝上11.6元。

據如興公布上半年財報，歸屬母公司淨損1.57億元，比去年同期淨損2.37億元，虧損縮減約1/3，每股淨損0.26元。

如興 證交所 全額交割

