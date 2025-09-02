寶綠特看好食品級回收平板容器市場 新產線11月投產

寶綠特-KY財務長林昱君今天表示，除了寶特瓶回收再製，也看好食品級回收平板容器市場，在中國浙江平湖投資設立的新產線預計11月投產。寶綠特說明，平板容器（Tray）回收清洗再生技術系統突破回收清洗瓶頸，將透過自設清洗線，邁向技術商品化的目標。

寶綠特-KY今天舉行法人說明會，林昱君指出，再生寶特瓶產線年產能2萬噸，提供美國市場；而新增的食品級平板容器回收清洗再生產線年產能也是2萬噸，將先提供中國市場，但未來希望主攻設備市場，搶攻中國、印度、東南亞及歐美等地。

浙江寶綠特副總經理歐逸風解釋，歐美已有食品級回收平板容器再製設備，但設備效率遠低於寶綠特製造的設備，因此，寶綠特11月投產的食品級平板容器回收清洗再生產線其實應該是示範線，主要是要讓其他回收再製業者看到成果，並向寶綠特購買設備。

另外，寶綠特看好印度再生塑膠行業市場，並在當地設立公司，將實現當地生產，提升服務品質，建置在地供應鏈。寶綠特指出，印度再生塑膠市場規模預計2028年達52.77億美元，年複合增長率5.6%。

寶綠特說明，印度再生寶特瓶需求增長，印度當前寶特瓶年回收產能為40萬噸，計畫2027年前將回收產能提升至75萬噸，預計2030年將擴大到每年100至120萬噸。

寶綠特統計，今年上半年合併營收為新台幣24.5億元，較去年同期成長約6.5%。上半年每股盈餘2.28元，年增約15.7%。

有關匯率部分，林昱君強調，第2季匯率波動很大，但影響在於營收，因很多應收、應付帳款在中國市場，雖然第2季新台幣兌美元匯率強升，但人民幣兌美元相對持穩，產生自然避險效果，第2季非但沒有匯損，還有匯兌收益。