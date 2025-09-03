快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

美吾華集團擴張三版圖

經濟日報／ 記者謝柏宏嚴雅芳／台北報導

美吾華集團昨（2）日召開聯合法說會，母公司美吾華（1731）持續鞏固日用消費品龍頭地位並導入智慧工廠，新藥公司懷特強調以「懷特血寶」與「懷特痛寶」雙旗艦藥物推進國際化；智慧醫療公司安克則以AI醫材與掌上型超音波（POCUS）切入全球市場。

美吾華總經理賴育儒指出，公司以多品牌策略穩居國內洗髮精市場台灣品牌第一，旗下「美吾髮」系列持續鞏固染髮及洗護領域的市占，新興品牌「森歐黎漾」則擴張至私密保養品類，成為成長動能之一。此外，美吾華代理的法國母嬰護理品牌Mustela在低生育環境下仍維持銷售表現。

懷特新藥總經理李伊伶表示，「懷特血寶」已在最新臨床指引中被列為中重度癌疲憊治療一線處方藥物，由於這項新藥上市15年，並納入健保給付，全台九成醫學中心使用。去年公布的真實世界數據顯示，91%患者症狀改善，85%經醫師評估具整體療效，相關成果已發表於國際期刊與研討會。

安克生醫董事長暨總經理李伊俐表示，已取得美國FDA與歐盟MDR等多國認證，擁有31項專利及超過60篇國際期刊論文。安克已建立六大產品線，包括安克甲狀偵、安克呼止偵、細偵、乳安偵、彩優與聲波散射組織成像平台，其中四項已取得美國FDA 510(k)認證，市場布局完整，具持續擴張潛力。

