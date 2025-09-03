全福獲康百事42%股權

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全福生技（6885）昨（2）日宣布，為了持續推動創新藥物全面發展，董事會通過以1.5億元入股康百事生物資訊公司，取得約42%股權成為最大股東，今年第3季就會併入合併報表，成為全福生技跨入精準醫療市場的起手式；全福生技也與亞果生醫合作，攜手跨足再生醫學市場。

此外，全福生技發展的乾眼症新藥與神經營養性角膜炎新藥，正與國際藥廠展開相關授權，目標今年底前拿下第一個國際授權。

全福生技昨日召開法說會，董事長林羣表示，全福正從單一開發模式，轉向「共同研發+投資併購」雙引擎的加速成長策略，除了現有的四項創新藥物，對於再生醫學與精準醫療的全面發展，也將啟動更積極的布局。

全福生技表示，隨著精準治療應用日益成為風潮，再加上美國FDA新藥審查法規之改變，全福生技投資康百事生物資訊，目的是為了加速對精準治療基因研究、及AI新藥開發模型之探討。康百事在AI基因診斷軟體已具相當強的研發實力，且已累積超過1.5萬例亞洲臨床案例數據平台的優勢，可加速公司在精準醫療與新藥開發的布局。

康百事的主要產品為InheriNext基因診斷軟體平台，該平台已取得美國FDA的SaMD Class1（Software as Medical Device）註冊，在日本已簽訂多項合約，近日更入選日本政府支持的五年期「先天性醣化異常疾病（CDG）」研究計畫。

另外，林羣表示，全福生技與亞果生醫的合作，聚焦於再生醫學的眼科與退化性關節炎領域，這兩項領域全福都有相關藥物發展，由於亞果生醫的重心在再生醫材，雙方合作將採「合併療法」模式，期待打打造出兼具藥物治療與再生醫材應用的新市場。

針對全福生技現有的四項創新藥物， 總經理徐文祺表示，包括乾眼症新藥BRM421、神經營養性角膜炎新藥 BRM424、青光眼新藥BRM411，以及抗血管新生新劑型新藥BRM412，近期都獲得關鍵性突破。

其中核心產品BRM421已完成劑型優化，近期獲衛福部核准臨床二期劑量探索試驗，預計第4季啟動收案，也規劃向美國FDA申請臨床三期臨床；BRM424在美國與巴西的臨床二期試驗中，已展現成果。

