燁輝看鋼市 向上機率大

最大鍍面鋼廠燁輝（2023）昨（2）日法說會強調，台灣鋼市持穩向上機率大增，預期2025年下半年鋼鐵產業將迎來一波漲勢，對前景樂觀。

燁輝表示，國內鋼廠的產能利用率中，高爐廠約80%至85%，單軋廠落在70%至80%、裁剪製管業產能利用率約60%至70%，整體上下游的產銷配置仍屬於合理，經過演算法以及綜合評估推算，熱浸鍍鋅與電鍍鋅在美國關稅逐漸底定下，價格有望穩定向上。

燁輝穩固全球客戶保持60%以上高回購率，並持續開發高附加價值優質客戶。目前燁輝台灣內銷比例24%、外銷76%，以具優勢的全球競爭力，積極拓展國際市場，產品銷售達138個國家，占全球193個國家的71%，同時持續開發終端用戶，動態調整內外銷市場銷售比例。

燁輝表示，企業願景為「服務創造價值創新領先全球」，繼續拓展精緻化客戶群，並因應全球碳中和趨勢，強化綠色鋼材領域。

燁輝指出，隨著美國關稅政策逐步明朗，全球經濟走出谷底景氣回暖，目前包括日、韓、歐盟等多國已先後談妥關稅協定，市場由停滯轉為穩健向前；中國大陸為因應九三閱兵，加強全國碳排放監管減少粗鋼產量，世界鋼鐵協會發全球粗鋼產量下降2%，其中大陸7月產量首次低於8,000萬公噸、年減達4%更為明顯，顯示去產能政策下，有助於穩定鋼價。

另一方面，煤鐵原料價格相對居高，鋼價隨著上揚，同時大陸市場持續推動「反內卷」政策，並落實環保限產、擴大基建，鋼材社會庫存對比往年同期處在相對低位，進一步帶動流通行情持穩向上。

一連串政策反應下，鋼廠紛紛提漲鋼品價格，亞洲各主要鋼廠包括中國寶武、鞍本集團，中鋼、中鴻， 與越南河靜、和發等最新盤價皆以漲盤開出，象徵市場回暖訊號，各方正面看待鋼市，主基調「持穩向上」。