晶碩8月合併營收連二月年增雙位數

晶碩（6491）昨（2）日公告8月合併營收6.31億元，年增11.08%，創今年以來次高，僅次於上月表現。晶碩表示，8月營收主要受惠於日本市場新系列開案出貨，帶動營收成長。

展望後市，中國大陸雙11檔期訂單今年預估優於去年，預計將在10月陸續出貨，亦是貢獻第4季營收動能之一，下半年估營運將逐季成長。

晶碩累計前八月營收44.87億元， 年增0.94%，維持正成長。公司表示，受惠匯率回穩和客戶庫存回補，以及新品出貨，營收連續二個月年增幅度維持雙位數成長，扭轉累計營收較去年同期衰退的局面，顯示旺季效應逐漸浮現。

晶碩今年以來成長動能主要來是日本市場和歐洲市場，至於大陸市場占比則持續下滑，目前已下滑至二成以下，公司表示，當地市場削價競爭情形雖趨緩，但整體市況仍保守。不過，對於即將到來的雙11檔期，則預計將好過去年，且訂單可望在10月出貨，對第4季的營收帶來正面助益。

就全年展望而言，晶碩預期營收仍可維持小幅成長，目標持續挑戰新高。公司指出，第4季為隱形眼鏡產業傳統旺季，加上日本、歐洲市場持續放量，以及大陸雙11檔期需求帶動，營收有機會挑戰單季歷史新高紀錄。若匯率維持穩定，下半年營運表現將逐季增溫，好過上半年的表現。

不過，就毛利率來看，晶碩表示，匯率仍將對第3季造成影響，第2季毛利率已降至51%，低於去年同期水準，第3季雖營收表現回溫，但仍受匯率波動拖累，毛利率持續承壓。公司強調，隨著第4季旺季效應顯現，加上匯率回穩，毛利率才有機會回升至正常水準。

產能方面，晶碩目前生產基地包含龜山廠、大溪廠及大陸南通廠，月產能約9,000萬片，其中龜山廠為主要生產據點，具備彈性調整能力，可依市場需求在一季內快速開出新產能。

新廠方面，越南廠已進入無塵室工程階段，整體園區規劃可擴充至四期廠房，正在興建的一期預計2026年中完工、取證並投入生產。