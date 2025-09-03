寶綠特2025年下半年業績會更好

寶綠特（6887）昨（2）日舉行法說會，公司表示，目前在手訂單近人民幣5億元（約新台幣21.5億元），看好下半年營運將優於上半年。為搶攻全球「平板容器到平板容器」（Tray to Tray）的藍海市場，該公司成功克服技術難點，在屏東設立示範工廠，預計第4季試車投產，2026年首季年產能可望達2萬噸。

寶綠特強調，持續深耕中國與印度兩大海外焦點市場。中國部分，儘管食品級瓶到瓶政策尚未全面開放，但近期官方已發布多項再生塑膠國家標準，為政策破冰奠定技術基礎，一旦政策開放，中國瓶到瓶產業將迎來快速增長。

印度方面，因應當地政府強制提高回收塑膠用量（2026年起由30%提高至40%）的政策，寶綠特表示，已於第3季完成印度子公司註冊，未來將更有效率地拓展在地業務。

此外，寶綠特也已與越南石油簽署合作備忘錄（MOU），儘管專案時程尚在討論，但仍為明年度營運增添新的想像空間。

各事業部表現方面，寶綠特指出，上半年營收占比最大宗的化學纖維維持穩健成長，設備工程因大環境衝擊與客戶建廠時程遞延，使得部分訂單出貨不如預期，但公司強調在手訂單仍有人民幣4億到5億元，進行中訂單逾人民幣2億元。

針對上半年營運，寶綠特表示，雖受匯率與大環境變動影響，表現仍符合預期。寶綠特上半年合併營收24.5億元，年增6.5%，每股純益2.28元。