聚陽營收／8月37億元、創單月次高 美品牌商已下追加訂單指令

聚陽（1477）2日公告8月營收37.46億元，較上月跳升34.7%、年減8.87%，單月營收創下歷史次高，僅次於去年8月營收。聚陽說明，8月通常為全年出貨的高峰，上月出貨量年減8%，但單價增加約6%，是以營收表現來到單月歷史次高水準。

聚陽累計今年前八月營收241.39億元，年增2.83%，即便年增幅度遞減，但仍守住正成長。聚陽表示，目前訂單能見度達年底，第4季訂單已有好轉跡象，主要是部分美國品牌商已針對主力供應商下達追加訂單指令，不僅聚陽，甚至規模更大的同業也同步接獲通知。

聚陽說明，相比美國品牌客戶，雖然通路客戶反應相對較慢，但品牌商對核心合作廠商的拉貨力道已提前顯現，追加效應自第3季末便開始發酵，使原先預期第3季雙位數衰退的情況出現變數，雖然仍為年減，但年減幅度可能低於原先預期的雙位數衰退，而第4季需求也出現回溫，訂單正陸續回穩且每周有追加，但何時能追平或回到單月正成長仍不確定，需看後續訂單回來的速度。

關稅部分，聚陽表示，第3季受美國關稅影響最為顯著，不過隨著部分品牌商開始將關稅成本轉嫁至終端消費市場，供應商承受的壓力有望逐步減輕，第4季影響程度將低於前一季。但公司也坦言，何時能完全脫離關稅干擾仍待觀察；至於明年訂單能見度，最快在本月底就有機會浮現，屆時客戶將同步展開新產品結構與訂單模式的討論。

在關稅和匯率的雙重影響下，市場亦關注聚陽第3季毛利率表現，聚陽坦言，今年毛利率表現持續受外部變數干擾，第2季主要承受匯率影響，第3季則因美方關稅衝擊最為顯著。公司指出，毛利率要真正恢復正常水準，可能需等到第4季甚至明年，短期內仍得承受兩個季度匯率與關稅帶來的壓力，但隨著訂單逐步回穩，後續營運可望逐季改善。