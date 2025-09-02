快訊

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

聚陽營收／8月37億元、創單月次高 美品牌商已下追加訂單指令

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）2日公告8月營收37.46億元，較上月跳升34.7%、年減8.87%，單月營收創下歷史次高，僅次於去年8月營收。聚陽說明，8月通常為全年出貨的高峰，上月出貨量年減8%，但單價增加約6%，是以營收表現來到單月歷史次高水準。

聚陽累計今年前八月營收241.39億元，年增2.83%，即便年增幅度遞減，但仍守住正成長。聚陽表示，目前訂單能見度達年底，第4季訂單已有好轉跡象，主要是部分美國品牌商已針對主力供應商下達追加訂單指令，不僅聚陽，甚至規模更大的同業也同步接獲通知。

聚陽說明，相比美國品牌客戶，雖然通路客戶反應相對較慢，但品牌商對核心合作廠商的拉貨力道已提前顯現，追加效應自第3季末便開始發酵，使原先預期第3季雙位數衰退的情況出現變數，雖然仍為年減，但年減幅度可能低於原先預期的雙位數衰退，而第4季需求也出現回溫，訂單正陸續回穩且每周有追加，但何時能追平或回到單月正成長仍不確定，需看後續訂單回來的速度。

關稅部分，聚陽表示，第3季受美國關稅影響最為顯著，不過隨著部分品牌商開始將關稅成本轉嫁至終端消費市場，供應商承受的壓力有望逐步減輕，第4季影響程度將低於前一季。但公司也坦言，何時能完全脫離關稅干擾仍待觀察；至於明年訂單能見度，最快在本月底就有機會浮現，屆時客戶將同步展開新產品結構與訂單模式的討論。

在關稅和匯率的雙重影響下，市場亦關注聚陽第3季毛利率表現，聚陽坦言，今年毛利率表現持續受外部變數干擾，第2季主要承受匯率影響，第3季則因美方關稅衝擊最為顯著。公司指出，毛利率要真正恢復正常水準，可能需等到第4季甚至明年，短期內仍得承受兩個季度匯率與關稅帶來的壓力，但隨著訂單逐步回穩，後續營運可望逐季改善。

聚陽 關稅

延伸閱讀

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

因應工具機和機械業關稅衝擊 龔明鑫：協助匯率避險且保證不雨天收傘

落實綜合治水守護酪農產業 林俊憲：做好公共建設迎戰關稅

川普關稅衝擊⋯3055人休無薪假！網憂現實更慘：一堆人被逼放特休

相關新聞

凱基金H1稅後淨利54.7億元 總經理楊文鈞：匯率對整個金融業都是挑戰

凱基金控今日舉行法人說明會，公布2025年上半年財報，稅後淨利達54.7億元。凱基金控總經理楊文鈞表示，上半年台幣暴力升...

餐飲搶市 布局新品牌

各大餐飲集團，啟動新品牌大布局。早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）昨（1）日宣布，將代理馬來西亞近90年歷史的甜品品...

豐興鋼價開跌盤

豐興（2015）昨（1）日開新盤價，鋼筋每公噸跌200元，廢鋼、型鋼平盤；但威致等多家鋼筋廠不同調，調降廢鋼價格每公噸2...

龍德造船7月 EPS 0.24元

龍德造船（6753）因集中市場交易達公布注意交易資訊標準，昨（1）日公布自結數，7月單月獲利0.27億元，年減29.1%...

上緯轉型 強攻 AI 機器人

上緯投控（3708）昨（1）日召開股東臨時會，擬處分子公司 Swancor（Samoa）所持有的上緯新材部分股權，並通過...

中鴻、華信航空高層異動

上市公司高層異動，中鴻（2014）昨（1）日董事會推舉總經理朱敏接任董事長，他被中鋼高層稱為「金頭腦」，其獨家自創的鋼鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。