快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

聽新聞
0:00 / 0:00

陸石化業調控產能 台鏈利多

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中國石化業近幾年陷入產能過剩壓力，似乎已將走出谷底期，業內近期傳出，北京當局計畫對石油和煉油產業（石化業）進行全面調控，預期產能將削減，對台鏈供應商台塑（1301）、華夏、台達化和國喬等將相對有利。

根據業內消息，中國大陸石化業將逐步淘汰小規模設施；並對老舊設施進行升級改造，以及投資引向先進材料領域等，相關措施最快可能在9月推出，或能重振市場信心。

不過，五大泛用樹脂市場近一周來呈現弱勢盤整。其中，建材用料聚氯乙烯（PVC）和耐久材用料ABS各跌價每公噸25美元及10美元，供應商台塑、華夏、台達化和國喬等短期營運恐怕還是有壓。

市場人士指出，近日油市呈現回落態勢，主因係石油輸出國組織（OPEC）與產油盟國（OPEC+）預計將於秋季增加供應，以重新奪回市場份額，此舉也令全球油價收盤造成壓力。

以8月29日為例，紐約NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.59美元，收於每桶64.01美元，倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.5美元，收於每桶68.12美元，引領各項泛用樹脂買氣維持疲軟格局。

以近一周各項泛用樹脂報價變化來看，建材用料PVC和做為家電、汽車內裝用料的ABS分別跌價每公噸25美元、10美元，新價位於每公噸705美元和1,280美元。

石油 期貨

延伸閱讀

吳嘉昭拚再造台塑榮景

PVC漲價 台塑、華夏進補

移工遞建材踩空10樓直墜1樓 電纜線纏住「全身多骨折」鬼門關撿回一命

大陸石化業產能過剩 政府將汰弱改造

相關新聞

第一金法說會／全年獲利拚「五連高」 股利配發率要回六成

第一金（2892）2日開法說會，在上半年金控、銀行獲利已同步刷新高紀錄下，第一金對今年營運展望樂觀，預估金控、銀行全年獲...

寶綠特2025年下半年業績會更好

寶綠特（6887）昨（2）日舉行法說會，公司表示，目前在手訂單近人民幣5億元（約新台幣21.5億元），看好下半年營運將優...

陸石化業調控產能 台鏈利多

中國石化業近幾年陷入產能過剩壓力，似乎已將走出谷底期，業內近期傳出，北京當局計畫對石油和煉油產業（石化業）進行全面調控，...

美吾華集團擴張三版圖

美吾華集團昨（2）日召開聯合法說會，母公司美吾華（1731）持續鞏固日用消費品龍頭地位並導入智慧工廠，新藥公司懷特強調以...

機車業促銷 搶開學商機

三陽（2206）今年前八月機車領掛牌數年增逾3%，大幅優於整體市場的成長動能，但看好貨物稅修正後帶動的買氣，配合加碼促銷...

晶碩8月合併營收連二月年增雙位數

晶碩（6491）昨（2）日公告8月合併營收6.31億元，年增11.08%，創今年以來次高，僅次於上月表現。晶碩表示，8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。