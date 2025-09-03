陸石化業調控產能 台鏈利多

中國石化業近幾年陷入產能過剩壓力，似乎已將走出谷底期，業內近期傳出，北京當局計畫對石油和煉油產業（石化業）進行全面調控，預期產能將削減，對台鏈供應商台塑（1301）、華夏、台達化和國喬等將相對有利。

根據業內消息，中國大陸石化業將逐步淘汰小規模設施；並對老舊設施進行升級改造，以及投資引向先進材料領域等，相關措施最快可能在9月推出，或能重振市場信心。

不過，五大泛用樹脂市場近一周來呈現弱勢盤整。其中，建材用料聚氯乙烯（PVC）和耐久材用料ABS各跌價每公噸25美元及10美元，供應商台塑、華夏、台達化和國喬等短期營運恐怕還是有壓。

市場人士指出，近日油市呈現回落態勢，主因係石油輸出國組織（OPEC）與產油盟國（OPEC+）預計將於秋季增加供應，以重新奪回市場份額，此舉也令全球油價收盤造成壓力。

以8月29日為例，紐約NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.59美元，收於每桶64.01美元，倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.5美元，收於每桶68.12美元，引領各項泛用樹脂買氣維持疲軟格局。

以近一周各項泛用樹脂報價變化來看，建材用料PVC和做為家電、汽車內裝用料的ABS分別跌價每公噸25美元、10美元，新價位於每公噸705美元和1,280美元。