聽新聞
0:00 / 0:00
陸石化業調控產能 台鏈利多
中國石化業近幾年陷入產能過剩壓力，似乎已將走出谷底期，業內近期傳出，北京當局計畫對石油和煉油產業（石化業）進行全面調控，預期產能將削減，對台鏈供應商台塑（1301）、華夏、台達化和國喬等將相對有利。
根據業內消息，中國大陸石化業將逐步淘汰小規模設施；並對老舊設施進行升級改造，以及投資引向先進材料領域等，相關措施最快可能在9月推出，或能重振市場信心。
不過，五大泛用樹脂市場近一周來呈現弱勢盤整。其中，建材用料聚氯乙烯（PVC）和耐久材用料ABS各跌價每公噸25美元及10美元，供應商台塑、華夏、台達化和國喬等短期營運恐怕還是有壓。
市場人士指出，近日油市呈現回落態勢，主因係石油輸出國組織（OPEC）與產油盟國（OPEC+）預計將於秋季增加供應，以重新奪回市場份額，此舉也令全球油價收盤造成壓力。
以8月29日為例，紐約NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.59美元，收於每桶64.01美元，倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.5美元，收於每桶68.12美元，引領各項泛用樹脂買氣維持疲軟格局。
以近一周各項泛用樹脂報價變化來看，建材用料PVC和做為家電、汽車內裝用料的ABS分別跌價每公噸25美元、10美元，新價位於每公噸705美元和1,280美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言