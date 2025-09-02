福壽上半年獲利減8成 董事長洪堯昆：下半年鎖定藍海市場

飼料肉品大廠福壽今年上半年因肉品加工虧損，加上白肉雞與蛋品價格偏低，獲利年減逾8成，董事長洪堯昆表示，轉投資洽富氣冷雞經營團隊歷經上半年調整，下半年將鎖定高端白肉雞藍海市場，並拓展百貨通路，又將逢傳統旺季，下半年表現可望優於上半年。

福壽今天在證交所舉行法說會指出，上半年營收新台幣71.27億元，受到肉品加工虧損1.4億元影響，以及白肉雞和蛋品價格皆不佳所致，歸屬母公司業主淨利僅2081萬元，年減80.8%，每股純益（EPS）0.06元。福壽四大事業部包括飼料、食品、肉品加工與其他部門（包括農資材與畜產）。

洪堯昆表示，目前雞肉進口量偏多、價格低，市場競爭激烈，使白肉雞形成紅海市場，但飼料、寵物與肥料本業表現穩健；而肉品加工的洽富主打高端白肉雞，將以差異化策略切入藍海市場，並計劃進駐百貨通路，提升獲利空間。

大宗物資方面，黃豆、玉米價格去年起走跌，他說，今年下半年趨勢仍偏弱，不過台灣業者通常備有2個月庫存，預期整體走勢「平穩向上」。

他並透露，下週將隨外交部農業友好訪問團，赴美採購黃豆、玉米，雖然台灣採購量不大，但仍具一定影響力；至於美國關稅影響，他認為對食品衝擊有限，但若出口導向的產業受因此受損失，恐連帶壓抑消費，仍須觀察台美談判後續發展。