美吾華集團聯合法說 三大公司生活用品、新藥、智慧醫療驅動多元成長

美吾華集團2日召開聯合法說會，美吾華（1731）持續鞏固日用消費品龍頭地位並導入智慧工廠，新藥公司懷特（4108）強調以「懷特血寶」與「懷特痛寶」雙旗艦藥物推進國際化；智慧醫療公司安克（4188）則以AI醫材與掌上型超音波（POCUS）切入全球市場。

美吾華總經理賴育儒指出，公司以多品牌策略穩居國內洗髮精市場台灣品牌第一，旗下「美吾髮」系列持續鞏固染髮及洗護領域的市占，新興品牌「森歐黎漾」則擴張至私密保養品類，成為成長動能之一。此外，美吾華代理的法國母嬰護理品牌Mustela在低生育環境下仍維持銷售表現。

美吾華全新GMP綠建築工廠已在2024年底完工啟用，提升生產效率，並成功導入MES（製造執行管理系統），讓產能充分滿足業務成長量能。

懷特新藥總經理李伊伶表示，「懷特血寶」已在最新臨床指引中被列為中重度癌疲憊治療一線處方藥物，由於這項新藥上市15年，並納入健保給付，全台九成醫學中心使用。去年公布的真實世界數據顯示，91%患者症狀改善，85%經醫師評估具整體療效，相關成果已發表於國際期刊與研討會。

懷特另一項止痛新藥「懷特痛寶」為全球首個口服納布啡劑型，具有低成癮性，已導入國內逾30家醫院，今年第1季，懷特已與德國知名藥廠Aristo Pharma完成簽署合作意向書（LOI），預計今年第4季啟動法規註冊，進軍德國近2億美元規模的止痛藥市場。

安克生醫董事長暨總經理李伊俐表示，已取得美國FDA與歐盟MDR等多國認證，擁有31項專利及超過60篇國際期刊論文。安克已建立六大產品線，包括安克甲狀偵、安克呼止偵、細偵、乳安偵、彩優與聲波散射組織成像平台，其中四項已取得美國FDA 510(k)認證，市場布局完整，具持續擴張潛力。

李伊俐表示，「安克甲狀偵」具超過九成準確率，已於台灣逾30家院所導入，並進入健保沙盒討論，年底前有望納入給付。

另外，「安克呼止偵」則應用於睡眠呼吸中止症檢測，具快速非侵入優勢，國內外多家醫療機構合作驗證，中東市場已落地示範據點。公司亦推進掌上型AI超音波（POCUS），2025年在約旦完成首批政府採購，未來將進一步拓展歐美及新興市場。