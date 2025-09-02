紡織廠如興9月4日起 解除全額交割

臺灣證券交易所表示，紡織廠如興（4414）股份有限公司前因111年7月25日重大訊息記者會相關疑義未能釐清，有本公司營業細則第49條第1項第14款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，即俗稱打入全額交割股。

不過，如興前揭記者會相關疑義均已釐清，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法的情事，證交所依規公告自114年9月4日起，恢復其上市有價證券的交易方法。

如興過去曾爆出不少爭議，包括國發基金投資該公司但股價大跌、併購中國公司疑似遭反併購、財務危機等事件，受到立委與市場關注。觀察如興2日股價收平盤在10.55元，成交張數128張，近來股價表現穩定。