燁輝法說會／台灣鋼市持穩向上機率大增 預期下半年鋼鐵將有一波漲勢

最大鍍面鋼廠燁輝（2023）2日法說會強調，台灣鋼市持穩向上機率大增，預期2025年下半年鋼鐵將迎來一波漲勢，對前景樂觀。

國內鋼廠的產能利用率中，高爐廠約80%至85%，單軋廠落在70%至80%、裁剪製管業產能利用率約60%至70%，整體上下游的產銷配置仍屬於合理，經過演算法以及綜合評估推算，熱浸鍍鋅與電鍍鋅在美國關稅逐漸底定下，價格有望穩定向上。

燁輝穩固全球客戶保持60%以上高回購率， 並持續開發高附加價值優質客戶。目前燁輝台灣內銷比例24%、外銷76%，以具優勢的全球競爭力，積極拓展國際市場，產品銷售達138個國家，占全球193個國家的71%，同時持續開發終端用戶， 隨勢動態調整內外銷市場銷售比例。

燁輝表示，企業願景為「服務創造價值創新領先全球」，繼續拓展精緻化客戶群，並因應全球碳中和趨勢，強化綠色鋼材領域。