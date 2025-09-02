燁輝法說會／台灣鋼市持穩向上機率大增 預期下半年鋼鐵將有一波漲勢

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

最大鍍面鋼廠燁輝（2023）2日法說會強調，台灣鋼市持穩向上機率大增，預期2025年下半年鋼鐵將迎來一波漲勢，對前景樂觀。

國內鋼廠的產能利用率中，高爐廠約80%至85%，單軋廠落在70%至80%、裁剪製管業產能利用率約60%至70%，整體上下游的產銷配置仍屬於合理，經過演算法以及綜合評估推算，熱浸鍍鋅與電鍍鋅在美國關稅逐漸底定下，價格有望穩定向上。

燁輝穩固全球客戶保持60%以上高回購率， 並持續開發高附加價值優質客戶。目前燁輝台灣內銷比例24%、外銷76%，以具優勢的全球競爭力，積極拓展國際市場，產品銷售達138個國家，占全球193個國家的71%，同時持續開發終端用戶， 隨勢動態調整內外銷市場銷售比例。

燁輝表示，企業願景為「服務創造價值創新領先全球」，繼續拓展精緻化客戶群，並因應全球碳中和趨勢，強化綠色鋼材領域。

凱基金H1稅後淨利54.7億元 總經理楊文鈞：匯率對整個金融業都是挑戰

凱基金控今日舉行法人說明會，公布2025年上半年財報，稅後淨利達54.7億元。凱基金控總經理楊文鈞表示，上半年台幣暴力升...

餐飲搶市 布局新品牌

各大餐飲集團，啟動新品牌大布局。早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）昨（1）日宣布，將代理馬來西亞近90年歷史的甜品品...

豐興鋼價開跌盤

豐興（2015）昨（1）日開新盤價，鋼筋每公噸跌200元，廢鋼、型鋼平盤；但威致等多家鋼筋廠不同調，調降廢鋼價格每公噸2...

龍德造船7月 EPS 0.24元

龍德造船（6753）因集中市場交易達公布注意交易資訊標準，昨（1）日公布自結數，7月單月獲利0.27億元，年減29.1%...

上緯轉型 強攻 AI 機器人

上緯投控（3708）昨（1）日召開股東臨時會，擬處分子公司 Swancor（Samoa）所持有的上緯新材部分股權，並通過...

中鴻、華信航空高層異動

上市公司高層異動，中鴻（2014）昨（1）日董事會推舉總經理朱敏接任董事長，他被中鋼高層稱為「金頭腦」，其獨家自創的鋼鐵...

