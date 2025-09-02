新台幣匯率回貶助攻 聚陽8月營收衝歷史次高

快訊

中央社／ 台北2日電

新台幣美元匯率由升轉貶，成衣大廠聚陽今天公布8月營收新台幣37.45億元，從去年同期的歷史高點下滑8.87%，但比7月大幅成長34.7%，創下單月營收歷史次高。

聚陽今年前8月營收241.39億元，年增2.83%，也守住正成長。

聚陽發言人林恆宇今天表示，8月營收月增幅度大，主要還是因為匯率。新台幣兌美元匯率從7月初一度升破29元，最近已回貶到30.5元價位附近，聚陽銷售多數以美元計價，換算回新台幣的營收直接增加。

林恆宇表示，5月新台幣匯率暴升之後，聚陽緊急與客戶洽談，改變報價模式，將原本約50天的報價效期，改為5天報價1次，希望報價能夠更貼近即時匯率，把匯兌風險降到最低。

至於需求面，林恆宇觀察，美國對等關稅大致底定後，客戶的拉貨信心有回來，第4季有望更加明顯。整體而言，聚陽4月以來營運深受關稅與匯率等外在因素干擾，如今隨著相關利空鈍化，林恆宇認為聚陽營運「最冷的時間已過」。

聚陽 新台幣 美元匯率

