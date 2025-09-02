凱基金H1稅後淨利54.7億元 總經理楊文鈞：匯率對整個金融業都是挑戰

凱基金控今日舉行法人說明會，公布2025年上半年財報，稅後淨利達54.7億元。凱基金控總經理楊文鈞表示，上半年台幣暴力升值，幅度速度都很少見，「對整個金融業都是挑戰」。但若扣除匯率影響，除了證券外，其他子公司都有所成長。

凱基銀行上半年稅後淨利33.8億元，較去年同期成長17%，財富管理與消金動能持續提升；凱基人壽稅後淨利10.7億元，在利率波動下展現穩健投資與資產配置能力。凱基投信則管理資產規模突破2824億元，並推出全台首檔高配息債信評ETF；凱基證券繳出37.1億元稅後淨利，股東權益報酬率達12%。

此外，楊文鈞也說，ONE KGI策略已逐步展現綜效。凱基人壽運用多元通路優勢及豐富產品線，積極擴展業務規模；凱基證券憑藉長期市場領導地位，深化財富管理及海外業務；凱基銀行加強跨子公司合作，全力拓展成長動能；凱基投信持續擴大客戶基礎，以多元創新的產品，滿足客戶的理財需求；中華開發資本擁有豐富產業經驗，持續擴大資產管理業務，並發展適合台灣財富管理市場的私募資產類產品。