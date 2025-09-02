浩鼎瘦身擬減資五成彌補虧損 股價重挫跌停、4900張排隊等著賣
浩鼎（4174）截至2024年12月31日，帳載累積虧損達78.79億元，董事會通過減資彌補虧損， 預計減少資本13.15億元，減資比率50%，每仟股換發普通股新股500股，2日股價跳空跌停鎖死，4,900張跌停賣單排隊等著賣。
浩鼎董事會通過減資彌補虧損，將銷除已發行股份普通股1.31億股，減資比率50%，每仟股減除普通股500股；減資後實收資本額約13.15億元，每股面額10元，發行股份1.31億股。
浩鼎截至2024年12月31日止，帳載累積虧損計78.79億元，將透過減資彌補累積虧損，進一步改善財務結構，提升公司淨值及營運體質；浩鼎表示，未來將專注在次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發，並積極尋求臨床早期授權及全球合作機會。
浩鼎擬減資5成彌補虧損，2日以28.4元跌停板開出後鎖死， 跌停及市價排隊賣單超過4,900張。
