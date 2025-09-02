餐飲搶市 布局新品牌

各大餐飲集團，啟動新品牌大布局。早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）昨（1）日宣布，將代理馬來西亞近90年歷史的甜品品牌「檳城煎蕊」，首店進駐SOGO台北忠孝館，正式跨足冰品市場。

另外，火鍋起家的築間近日亦發表首個中式餐飲品牌「麟德殿牛肉麵」，鎖定年產值逾50億元的牛肉麵市場，並宣布年底前還將持續開出中式新品牌。

還有，日式無菜單料理第一股豊漁近日攜手米其林名廚Paul Lee首度跨足西餐；王座餐飲方面，則併購蔬食、代理日式雞肉料理。多家餐飲集團齊推新品牌，形成一波餐飲跨業態新品牌大戰，為後市業績添動能。

揚秦董事長卓靖倫表示，檳城煎蕊自1936年由馬來西亞檳城街邊甜點攤車起家，至今已成為當地著名排隊美食。品牌在馬來西亞各大城市百貨商圈設有據點，此次進駐台灣第一站即選定人潮與買氣最盛的SOGO台北忠孝館，將挑戰該百貨美食街店王，客單價約200-250元，未來也將持續鎖定高人流百貨商圈展店，目標一年開出三家店。

築間餐飲則看好牛肉麵市場的剛性需求，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，首店座落於台北南京東路中山商圈，規劃以「兩個月開一家、六都優先」為原則，年底前可望達三至四家，明年再開六家，店數上看10家。

王座餐飲則繼4月併購台灣蔬食品牌養心餐飲51%股權後，7月再取得日本三和集團旗下雞肉料理「雞三和」在台代理權，旗下品牌數達9個，全台直營門市約66家。公司表示，「雞三和」台北車站與漢神巨蛋兩家直營門市已在8月開始貢獻營收，第4季在遠東SOGO百貨復興館將開出第3家門市，並已進入明年展店選址的籌備階段。

豊漁則宣布，連續七年榮獲米其林一星的Impromptu by Paul Lee正式加入集團，這是豊漁首次跨足西式餐飲，除了攜手經營現有餐廳，明年也將開發融入日常生活的西式餐飲品牌。該公司表示，集團在日式餐飲已建立從壽司、鐵板燒到鍋物等品牌，如一切順利，年底前預計全台再展店十至12間。