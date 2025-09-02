龍德造船7月 EPS 0.24元

龍德造船（6753）因集中市場交易達公布注意交易資訊標準，昨（1）日公布自結數，7月單月獲利0.27億元，年減29.1%，每股純益（EPS）為0.24元。龍德在公務船艦訂單滿握下，法人看好今明年營運成長表現。

法人表示，龍德造船今年上半年營收23.6億元，營業利益3,84億元、稅後純益為2.23億元，年減53%，每股純益1.97元；若加上新公布7月獲利數字，前七月稅後純益達2.5億元，每股純益2.21元。

展望該公司營運前景，法人指出，台灣將「國防自主」列為施政重點以來，國艦國造備受矚目。國防部依計劃推動六大案包括新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、高效能艦艇、新一代輕型巡防艦、快速布雷艇及潛艦等。

其中，龍德造船繼第一批海軍高效能艦艇後續艦（沱江艦）交艦後，目前負責第二批量產五艘案，及六艘布雷艦訂單建造，預計自2026年開始交艦，可注今明年營運成長表現。