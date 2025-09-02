上緯轉型 強攻 AI 機器人

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

上緯投控（3708）昨（1）日召開股東臨時會，擬處分子公司 Swancor（Samoa）所持有的上緯新材部分股權，並通過章程修訂新增副董事長職務。上緯表示，此舉將加速該公司跨領域產業布局與轉型，強攻無人機、AI機器人

在轉型布局上，上緯旗下上緯智聯將專注自有品牌「TaiiBot 台智寶」機器人的研發、生產與銷售，並攜手子公司提供非金屬零組件，強化整體供應鏈。上緯表示，未來三到年規劃投入6億到10億元，明年Q1前打造200~400坪機器人展示與教育空間，以實體機器人展示推動產業交流與應用。

同時，今年新設的艾若颯航太科技已於8月開始運營，專注航太複合材料與機器人相關零部件整合，今年營收有望達3,500萬~3,700萬元，預估今年將有盈餘。

上緯 航太 機器人

