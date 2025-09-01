上緯股臨會啟動機器人、航太複材轉型 未來將投最高10億設展示區

上緯投控（3708）1日召開第一次股東臨時會，決議處分子公司 Swancor（Samoa）所持有的上緯新材部分股權，並通過章程修訂新增副董事長職務。公司表示，此舉將有效活化資源，優化投資組合，加速跨領域產業布局與轉型。

在轉型布局上，上緯投控以智能機器人與航太為雙核心引擎。旗下上緯智聯將專注自有品牌「TaiiBot 台智寶」機器人的研發、生產與銷售，並攜手子公司提供非金屬零組件，強化整體供應鏈。未來3–5年規劃投入6–10億元，明年第1季前打造200-400坪機器人展示與教育空間，以實體機器人展示推動產業交流與應用面開發。

同時，今年新設的艾若颯航太科技已於8月開始運營，專注航太複合材料與機器人相關零部件整合，今年營收有望達3,500–3,700萬元，預估今年將有盈餘。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，公司正積極的推動轉型，透過資源重組與新創布局，逐步實現從材料科技跨足智能機器人與航太產業的戰略目標，未來我們將以最快速度組建台灣在地供應鏈，打造台灣製首台TaiiBot人形機器人，為產業注入全新能量。

隨著機器人事業全面啟動，上緯投控廣招各領域專業人才，包括人工智慧、機器人研發、材料科學、系統整合與國際市場行銷等，期盼吸引具備企圖心與創新精神的專業人士加入，共同推動台灣機器人與航太產業邁向國際。