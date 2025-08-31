精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）今年在第一大客戶持續擴大越南當地採購量，加上第二大客戶開始在越南下單；另機器人齒輪出貨開始放量，法人預期，鈞興今年每股稅後純益有機會挑戰10元。

鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，在全球品牌客戶面臨美國關稅議題，以及俄烏戰爭的衝擊下，成為客戶建立彈性、效率與韌性的供應鏈體系一環。

至於機器人齒輪，今年可望達成設定的成長二至三成目標，而人形機器人、機器狗等相關零組件與諧波減速機，目前有多家配合中的客戶，包括三家陸廠、一家台系大廠等，第3季送樣測試，若順利的話，第4季就有機會小批量生產。

電動輔助自行車（E-Bike）用的中置電機，目前已與國內自行車廠確認合作，第4季在台灣推出搭載鈞興HX200中置電機的電動輔助自行車，期望今年智能傳動類產品能繳出亮眼成績，營收占比持續提升。