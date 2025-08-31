快訊

平和環保搶市 年獲利拚新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

平和環保（6771）受惠台灣環保法規日益趨嚴、企業對廢水代處理的剛性需求，以及新業務拓展有成，今年展望樂觀。法人看好，平和環保今年業績可望年增雙位數百分比，營收、獲利都將挑戰歷史新高。

據了解，平和環保子公司平和材料開發的再生氯化銨產品已開始量產，預計2025下半年逐步推廣給客戶，將為公司帶來新增營收貢獻。

同時，平和環保與同業合資跨足半導體高濃度廢液回收再利用業務，預計今年完成設備建置，並有望於明年開始試產並產生實質貢獻，為公司注入強勁成長動能。

平和去年儘管受到電價上漲成本及上市一次性費用影響，每股純益略有調整，惟公司已於2025年初適度調漲廢水代處理費用，成功轉嫁成本。

目前平和環保營收比重以廢汙水代處理為主，約占七至八成。

環保 營收 電價

平和環保搶市 年獲利拚新高

平和環保（6771）受惠台灣環保法規日益趨嚴、企業對廢水代處理的剛性需求，以及新業務拓展有成，今年展望樂觀。法人看好，平...

