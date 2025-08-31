美利達歐美市場出貨回溫 法人估今年EPS 6.8元、明年逾9元

美利達（9914）在歐美市場訂單回溫，且出貨單價與獲利皆優於中國大陸市場，法人機構看好，將有利整體營運，今年第4季營收也可望轉為年成長，預估美利達全年每股獲利（EPS）6.8元，2026年可望回到9元以上水準。

法人機構認為，由於歐洲自行車市場的庫存已回到正常水準，並觀察到需求開始增溫，預期自行車主要市場歐洲的需求可望明顯好轉。美利達第2季獲利與預期相符，整體自行車市場呈現歐美回升，大陸下滑的趨勢，雖然短期對營收成長仍有壓力，但預期第4季營收即可恢復年成長格局，歐美市場的出貨單價與獲利皆優於中國大陸市場，對公司整體有利。

轉投資方面，經過營運調整，並受惠於SBC新車款在推出後獲得不錯的市場接受度，今年上半年SBC的營運已有明顯改善，2024年的調整也讓SBC的庫存處在相對健康的水準。今年第2季SBC已重新恢復獲利水準，並開始貢獻美利達業外獲利，帶動美利達的獲利回到過往正常的水準。