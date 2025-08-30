台境樂觀2025年下半年展望

台境*（8476）昨（29）日舉行法說會，公司表示，因高雄煉油廠專案合約調整，儘管上半年營收較去年同期減少，但下半年追加工項談判與新案陸續銜接，對下半年及2026年營運展望審慎樂觀，預期下半年營收將優於上半年。

台境上半年營收6.39億元，年減近三成，主因是去年第4季承接的高雄煉油廠第2案，因汙染土計價量減少，導致合約收入從原定的19.2億元調降至15.7億元，影響按完工比例認列的營收；7月營收7,591萬元，月減26.8%，年減43.3%，累計今年前7月營收7.15億元，年減31.8%。不過，台境對未來展望仍抱持樂觀態度。

在產業布局方面，台境積極拓展多元業務，將業務跨領域延伸至新建工程、機電工程等領域。為擴大廢棄物處理版圖，也規劃切入固體再生燃料（SRF）等廢棄物能源化（WtE）業務，並透過轉投資榮福公司，已實際參與兩座焚化爐的代操業務，分別為新竹市垃圾資源回收廠及屏東縣崁頂垃圾資源回收場。