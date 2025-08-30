快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

燁輝（2023）昨（29）日以漲盤開出9月分內銷價格，兩大主力產品鍍鋅、烤漆每公噸均調漲600元，10月外銷價維持平盤。

燁輝指出，川普政府透過關稅政策推動全球供應鏈重組，目前包括日、韓、歐盟等多國已先後談妥關稅協定，市場由停滯，轉為穩健向前。中國大陸因應九三閱兵，加強全國碳排放監管，持續減少粗鋼產量，世界鋼鐵協會發布7月全球粗鋼產量為1.5億噸，同比下降2%；其中中國大陸7月粗鋼產量首次低於8,000萬噸，同比下降4%尤為明顯，顯示去產能政策下，有助於穩定鋼價。

另外，美國與歐盟8月製造業PMI分別為53.3與50.5，超出預期、重回榮枯線上，兩大市場關稅達成初步協議後，市場面臨不確定性緩解，鋼市展望趨於樂觀。

