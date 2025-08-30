中鋼連四虧 7月淨損收斂

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）昨（29）日公布7月自結財務數字，稅前淨損8.4億元，連四個月虧損，較6月收斂；前七月稅前淨損24.08億元。中鋼看待後市，因預期美國聯準會今年底前將再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦，加上中國大陸推動「反內捲」政策等，國際鋼價有望回升。

中鋼7月合併營收243.91億元，月減4.5%、年減16.7%；合併營業損失10.22億元，稅前淨損8.4億元。今年前七月合併營收1,926.58億元，年減11.4%；營業損失22.66億元，稅前淨損24.08億元。

中鋼說明，7月鋼鐵業銷售數量減少，影響營收；但鋼鐵業單位毛損減少，虧損收斂；中能風場發電度數增加及礦業投資獲配股利增加，業外收入提高。今年前七月累計合併稅前淨損較去年同期由盈轉虧，主要係鋼鐵業銷售數量及單價減少，以致營收減少及營損增加；礦業投資獲配股利減少及財務成本增加也影響業外收益。

