中鼎拿下中油七接標案

有逐步走出美國工程案踩雷風暴的中鼎（9933），近期以296億元拿下中油「洲際LNG接收站站區興建統包工程」；中鼎表示，全案預計2030年完工，完工後將有效提升全國供氣韌性，進一步強化國內能源供應的穩定性。

中鼎指出，「洲際LNG接收站站區興建統包工程」，也就是七接，此案為2024年底得標「洲際LNG接收站儲槽興建統包工程」後的接續建設；該站區共有四座18萬公秉儲槽，本次拿下興建統包案合約金額約296億元，預計2030年完工後，天然氣輸出量可達每小時1,600噸。中鼎董事長楊宗興表示，2030年完工後，將有效提升國內供氣韌性，該案也將運用中鼎發展多年的「綠色工程」及先進的智慧化技術，提升節能減碳效益，加速工程效率，協助中油達成國家能源安全目標。