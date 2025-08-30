快訊

小米台灣跟進！召回自帶線行動電源「有火災危險」 這裡可查詢序號

晴朗酷熱飆38度極端高溫 「藍湖」最快今生成 下周熱帶系統有成颱機率

中鼎拿下中油七接標案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

有逐步走出美國工程案踩雷風暴的中鼎（9933），近期以296億元拿下中油「洲際LNG接收站站區興建統包工程」；中鼎表示，全案預計2030年完工，完工後將有效提升全國供氣韌性，進一步強化國內能源供應的穩定性。

中鼎指出，「洲際LNG接收站站區興建統包工程」，也就是七接，此案為2024年底得標「洲際LNG接收站儲槽興建統包工程」後的接續建設；該站區共有四座18萬公秉儲槽，本次拿下興建統包案合約金額約296億元，預計2030年完工後，天然氣輸出量可達每小時1,600噸。中鼎董事長楊宗興表示，2030年完工後，將有效提升國內供氣韌性，該案也將運用中鼎發展多年的「綠色工程」及先進的智慧化技術，提升節能減碳效益，加速工程效率，協助中油達成國家能源安全目標。

延伸閱讀

中鼎投入千萬助重建 台南首戶重建宅溫馨入厝

中油高雄主管為一台淨水器出賣上千萬標案 貪汙判刑還要繳公庫40萬

中鼎工程標案商機熱

郭智輝睦鄰費惹議 23年前陳文茜已掀開「不能說的秘密」

相關新聞

燁輝9月內銷開漲盤

燁輝（2023）昨（29）日以漲盤開出9月分內銷價格，兩大主力產品鍍鋅、烤漆每公噸均調漲600元，10月外銷價維持平盤。

中鋼連四虧 7月淨損收斂

中鋼（2002）昨（29）日公布7月自結財務數字，稅前淨損8.4億元，連四個月虧損，較6月收斂；前七月稅前淨損24.08...

中鼎拿下中油七接標案

有逐步走出美國工程案踩雷風暴的中鼎（9933），近期以296億元拿下中油「洲際LNG接收站站區興建統包工程」；中鼎表示，...

鮮活2025年上半年 EPS 4.33元

鮮活果汁-KY（1256）昨（29）日公告第2季財報，第2季稅後純益1.22億元，年增32.66％，每股稅後純益（EPS...

台境樂觀2025年下半年展望

台境*（8476）昨（29）日舉行法說會，公司表示，因高雄煉油廠專案合約調整，儘管上半年營收較去年同期減少，但下半年追加...

中鋼7月虧損8.4億元 單月虧損收斂

中鋼（2002）29日公布7月份自結財務數字，稅前淨損8.4億元，為連四個月虧損，但較6月收斂；累計前七月稅前淨損24....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。