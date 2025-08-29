鈞興財報／上半年EPS 4.77元為同期次高 全年有望挑戰10元

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布上半年合併財報，合併營業毛利4.84億元，毛利率31.7%，較去年同期增加1.3個百分點，但因美國關稅致客戶觀望及新台幣升值影響，稅後純益2.47億元、年減3.1%，每股稅後純益4.77元，獲利為同期次高。

鈞興7月合併營收2.4億元，月增9.1%、年增1%，為連續三個月年增正成長，顯示營運已逐步走出美國對等關稅陰霾，但匯率仍影響營收表現；累計前七月合併營收17.68億元、年增0.9%，創同期新高。

鈞興今年受惠電動工具及園林工具用齒輪箱及粉末治金齒輪銷售成長，加上精密機器人齒輪出貨持續增長，第1季合併營收8.55億元、年增15.3%，創單季營收新高，稅後純益1.55億元、年增33.6%，每股稅後純益3元。

第2季則因美國對等關稅新政、新台幣匯率急升等不利因素衝擊，電動工具、園林工具等出貨都受到影響，單季合併營收6.75億元、年減9.2%，稅後純益0.92億元、年減33.8%，每股稅後純益1.77元。

法人指出，鈞興今年在第一大客戶持續擴大越南當地採購量，加上第二大客戶開始在越南下單；另機器人齒輪出貨開始放量，預期今年營運將持續成長，每股稅後純益有機會超越去年的9.21元、並進一步挑戰10元。

鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，在全球品牌客戶面臨美國關稅議題，以及俄烏戰爭的衝擊下，成為客戶建立彈性、效率與韌性的供應鏈體系一環。

至於機器人齒輪，今年可望達成設定的成長二至三成目標，而人形機器人、機器狗等相關零組件與諧波減速機，目前有多家配合中的客戶，包括3家陸廠、1家台系大廠等，第3季送樣測試，若順利的話，第4季就有機會小批量生產。

電動輔助自行車（E-Bike）用的中置電機，目前已與國內自行車廠確認合作，第4季在台灣推出搭載鈞興HX200中置電機的電動輔助自行車，期望今年智能傳動類產品能繳出亮眼成績，營收占比持續提升。

營收 美國

