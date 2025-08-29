彰銀法說會／獲利成長強勁！稱冠上市公股與大型銀行股 海外分行續增

彰化銀行（2801）29日舉行今年上半年法說會，公布上半年稅後純益91.29億元，年增22.64%，每股稅後純益（EPS）0.78元，自結前七月獲利年增逾27%，成長幅度稱冠公股行庫與上市大型銀行股，彰銀並揭露增設海外分行進度順利，海外獲利上半年累計數已超越去年全年，預期今年全年彰銀全行獲利將續創新高。

彰銀法說會指出，上半年營運受惠核心業務成長與資金成本優化，帶動上半年獲利成長，截至7月底累計前七月自結稅後純益達110.28億元，EPS為0.94元，獲利年增逾27%。彰銀2024年全年稅後純益為149.45億元，年成長15.12%創歷史新高，今年持續成長，各項業務收益提升，存放款、財富管理業務動能成長強勁，彰銀並已獲准開辦高端財管2.0業務，經營層持續推動營運結構全面優化，今年全年獲利展望樂觀。

彰銀指出，今年上半年全行放款總量年增6.75%，企金與個金分別成長4.34%、7.17%，海外放款更是大增22.47%；存款總量年增1.67%，其中台幣存款成長4.10%，外幣存款則受美元走弱影響減少5.37%。財富管理手續費年增逾12%，保險業務手收更上升24%以上。

彰銀表示，海外業務在今年上半年繳出驚人佳績，上半年獲利已超越去年全年紀錄，其中以美國、香港與英國市場表現最佳。彰銀並持續推進海外布局，其中，澳洲雪梨、加拿大多倫多分行申請目前進度順利，東南亞地區的馬來西亞納閩分行暨吉隆坡行銷服務處，目前也已獲當地主管機關原則性核准，可望盡速開出。