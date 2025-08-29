台新新光法說會／林維俊：銀行系統合併難度高恐遞延 兩年後綜效顯現

台新新光金控（2887）於7月24日完成合併後，29日舉行合併後首次法人說明會，總經理林維俊表示，台新新光金控總資產規模逾新台幣8兆元，躋身為台灣第4大金控；對於合併計畫時程，由於台新銀、新光銀雙方 IT 系統的複雜度超出預期，原訂明年6月22日合併日有可能往後延，現階段首要任務就是先把子公司完成合併、盤點據點完成整併，預計兩年後綜效才會顯現。

台新新光金控首場法說會由總經理林維俊、財務長賴昭吟、子公司台新銀行總經理林淑真、新光銀行總經理李正國、台新人壽總經理戴朝暉、新光人壽發言人林宜靜、新光人壽投資長王世聰、新光人壽總精算師林漢維、台新證券董事長郭嘉宏、以及元富證券董事長陳俊宏10人共同主持。

林維俊表示，今年上半年台新金控稅後純益102億元，每股淨值為12.81元，每股稅後純益0.71元，年化股東權益報酬率為10.61%，整體營運持續穩健。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券資本適足率分別為132.7%、14.6%、458%、237%。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.14%及921.5%，授信資產品質維持良好。

台新金控與新光金控7月24日正式合併為台新新光金控，外界關注子公司合併進度，林維俊指出，規劃在未來2年內陸續完成子公司合併，今年11月先完成較簡單的投信合併，明年1月1日完成壽險子公司合併，證券子公司則在明年4月6日完成合併，原本規劃明年6/22完成銀行子公司合併，但由於台新銀、新光銀雙方 IT 系統的複雜度超出預期，原訂明年6月22日合併日有可能往後延，他強調，以不影響客戶權益為第一優先，因此若沒有百分之百的把握，可能會有推遲。

而台新金原有客戶700多萬，新光金800萬，合併歸戶後，客戶數超過1100萬；台新新光金有200間銀行分行、50間以上證券據點、300間以上保險通訊處，預計在兩間銀行合併後市占邁向前六大，台新數位銀行 Richart有430萬個帳戶，排名第一，人壽子公司合併後新契約保費將排名前三大。

林維俊指出，現階段首要任務就是先把子公司完成合併、盤點據點完成整併，歡迎所有員工留下來打拚，合併初期預計不會很快看到綜效，因為需先有前期投入，預計兩年後才會顯現綜效。

在人壽子公司方面，林維俊說，新光人壽釋出責任準備金631億元，當中611億元放入外匯價格變動準備金，而台新人壽釋出52億元，其中26億元轉入外匯價格變動準備金。截至6月底，新光人壽的外匯價格變動準備金餘額來到617億元，目前則超過700億元。

新光人壽發言人林宜靜表示，新光人壽金融資產未實現損失截至7月底為330億元，較6月底回升，債券方面主要來自於台幣計價ETF債券，股票方面有近百億的未實現利，亦有明顯回升。

壽險業 2026 年正式接軌 IFRS 17，未來公司須將 CSM 逐年攤銷為獲利，林維俊指出，新光人壽CSM規模較大，累積金額將可超過1800億元，每年約以 7% 的比率釋放，未來成長幅度有機會年增20%；台新人壽的CSM規模與釋放比率較低，每年約落在4%至5%。另外，台新人壽資本適足率458％，新光人壽資本適足率205％，預計在2026年初接軌ICS新制後，其ICS比率將超過150％。

至於新壽對全年 CSM 的目標，新光人壽總精算師林漢維表示，截至第2季底，新壽 CSM 達到323億元，年成長110%，主要來源於保障型商品，占比91%，全年預期可以順利完成600 億以上的目標。

外界關注台新銀行NIM（淨利差）展望，總經理林淑真表示，第2季有3個基本點（一個基本點等於0.01個百分點）的成長，成長動能下半年持續。估下半年聯準會應會在9月、12月各降息一碼，台幣將維持不動。因此降息對外幣放款動能有利，也會改善外幣存款的成本，提高票券效應，全年NIM估成長6至8個基本點。

談及對等關稅的影響，林維俊分析，美國對等關稅，對台灣特定產業影響很大，但對台灣整體景氣的影響其實有限，因台灣輸美76％是半導體、電子、伺服器等產品，目前不受關稅影響，且台灣出口不只到美國，也出口到全世界，但對特定產業鋼鐵、金屬製品、運輸工具業來說影響較大。

林維俊說，對台灣景氣看法「審慎樂觀」，主計總處現在預估今年的經濟成長率是可以到4.45％，如果下半年，還有普發現金的因素加進來，經濟成長率應還有再上修的空間。

針對外界關注的北士科T17、T18地上權開發案，林維俊表示，目前仍依既有方案與進度推進，近期因輝達（NVIDIA）表達有意在該地設立總部，並獲得台北市政府的支持，且NVIDIA與市府均已提出各自的構想與方案，若未來能形成對三方皆有利的合作模式，公司將「樂觀其成，會儘量配合」。