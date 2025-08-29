鮮活果汁財報／上半年獲利1.47億元、EPS 4.33元

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）29日公告第2季財報，第2季稅後純益1.22億元，年增32.66％，每股稅後純益（EPS）3.61元；上半年稅後純益1.47億元，年增6.74％，EPS為4.33元。

鮮活表示，憑藉「少量多樣」的生產模式，提供品牌客戶多元化與差異化的產品組合，且持續推出多款創新預包裝飲品，拓展多元銷售通路，使高毛利產品比重增加，產品組合優化，推升第2季毛利率30.55％、營業利益率15.32％與稅後淨利率11.50％，較去年同期分別成長5.26%、4.79%與3.80%，三率三升獲利能力逐步增溫。

鮮活表示，2025年上半年中國大陸新茶飲市場已進入存量競爭階段，門店增長放緩，品牌分化加劇，大型領先企業加速出海，多數品牌則面臨汰弱留強，面臨產業競爭與內需市場趨勢變化，鮮活持續優化營銷與供應鏈策略，透過加強研發新品開發進度，並落實按需求採購政策，於原料價格低點建立彈性庫存，有效降低生產與營運成本壓力，推升第2季獲利。

展望下半年，鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計15.5萬噸年產能優勢，加快新品研發與上市節奏，延伸茶飲原料應用至烘焙、輕食及新零售等領域；並靈活調整產能配置，優先服務成長潛力高的核心客戶。公司將持續深化成本與品質控管，力求在競爭激烈且多變的市場中維持穩健發展。

