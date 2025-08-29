快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼7月虧損8.4億元 單月虧損收斂

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片

中鋼（2002）29日公布7月份自結財務數字，稅前淨損8.4億元，為連四個月虧損，但較6月收斂；累計前七月稅前淨損24.08億元。展望前景，中鋼指出，市場預期美國聯準會今年底前將再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦，加上中國大陸推動「反內捲」政策等，國際鋼價有望進入上升通道。

中鋼7月合併營收243.91億元，月減4.5%、年減16.7%；合併營業損失10.22億元，月增37.8%、年減675.2%；稅前淨損8.4億元，月增46.7%、年減244.5%。

中鋼說明，7月鋼鐵業銷售數量減少，以致影響營收；而單月合併稅前淨損比上月改善，主要是鋼鐵業單位毛損減少，而且中能風場發電度數增加；另礦業投資獲配股利增加，也使得業外收入增加。

而今年前七月合併營收1,926.58億元，年減11.4%；營業損失22.66億元，年減逾200%；稅前淨損24.08億元，年減159%。

對此，中鋼也說明，累計合併稅前淨損較去年同期由盈轉虧，主要係鋼鐵業銷售數量及單價減少，以致營收減少及營損增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，導致業外支出增加。

就中鋼個體鋼品銷售量來看，7月鋼品銷售量為57.7萬公噸、累計前七月鋼品銷售量為435.98萬公噸。

中鋼並指出，受到美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，市場預期聯準會今年底前再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦。IMF將今年全球經濟成長率預估由2.8%上修至3%。

至於台灣則受惠於終端市場拉貨潮及民間投資遠優於預期，主計總處公布台灣第2季經濟成長率高達7.96%，全年經濟成長率有望優於原預估的3.1%。

在鋼鐵市場部分，美、歐流通行情仍見持穩，亞洲地區在中國大陸積極推動「反內捲」政策並落實環保限產，加上社會庫存處於低位，帶動區域流通行情上漲；近期中國寶鋼、越南台塑河靜均開出漲盤強化市場信心，國際鋼價有望進入上升通道。

中鋼

延伸閱讀

三菱退出風電計畫！網反酸台灣「只靠吸血台電」：全民買單拚綠電

鄭亦麟涉收賄百萬遭羈押禁見 中鋼工會：應立即停止所有職務

中鋼、中鴻9月接單 超目標

傳中鋼被迫讓利又要虧損 羅智強批民進黨又把金雞母變敗家子

相關新聞

中鋼7月虧損8.4億元 單月虧損收斂

中鋼（2002）29日公布7月份自結財務數字，稅前淨損8.4億元，為連四個月虧損，但較6月收斂；累計前七月稅前淨損24....

合庫金法說會／資金充沛加散戶紀律投資 股市下跌不易 美債信心漸恢復

合庫金（5880）28日舉行第2季法人說明會，展望下半年銀行投資策略指出，台灣產業由半導體及AI相關引領資金關注，且新台...

春雨看營運 2025年底前不淡

螺絲大廠春雨（2012）昨（28）日舉辦法說會，認為全球高利率環境退場、基建增加，鋼鐵需求有望回升，對春雨螺絲產銷有正面...

成霖雙路並進 挹注動能

全球水龍頭及衛浴大廠成霖企業（9934）遭逢美國關稅衝擊，上半年每股稅後純益0.2元，展望未來，成霖表示已採取兩項策略，...

雄獅訂單 看到2026年6月

雄獅（2731）發言人賴一青昨（28）日表示，受惠航班增加和旅遊型態改變，歐洲線是今年的大黑馬，訂單能見度已達明年6月，...

向榮揪伴 攻南韓市場

向榮生技-創（6794）昨（28）日宣布，已與日本New Cell Bio Co., Ltd.（NCB）簽署合作協議，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。