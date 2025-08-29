中鋼7月虧損8.4億元 單月虧損收斂

中鋼（2002）29日公布7月份自結財務數字，稅前淨損8.4億元，為連四個月虧損，但較6月收斂；累計前七月稅前淨損24.08億元。展望前景，中鋼指出，市場預期美國聯準會今年底前將再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦，加上中國大陸推動「反內捲」政策等，國際鋼價有望進入上升通道。

中鋼7月合併營收243.91億元，月減4.5%、年減16.7%；合併營業損失10.22億元，月增37.8%、年減675.2%；稅前淨損8.4億元，月增46.7%、年減244.5%。

中鋼說明，7月鋼鐵業銷售數量減少，以致影響營收；而單月合併稅前淨損比上月改善，主要是鋼鐵業單位毛損減少，而且中能風場發電度數增加；另礦業投資獲配股利增加，也使得業外收入增加。

而今年前七月合併營收1,926.58億元，年減11.4%；營業損失22.66億元，年減逾200%；稅前淨損24.08億元，年減159%。

對此，中鋼也說明，累計合併稅前淨損較去年同期由盈轉虧，主要係鋼鐵業銷售數量及單價減少，以致營收減少及營損增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，導致業外支出增加。

就中鋼個體鋼品銷售量來看，7月鋼品銷售量為57.7萬公噸、累計前七月鋼品銷售量為435.98萬公噸。

中鋼並指出，受到美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，市場預期聯準會今年底前再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦。IMF將今年全球經濟成長率預估由2.8%上修至3%。

至於台灣則受惠於終端市場拉貨潮及民間投資遠優於預期，主計總處公布台灣第2季經濟成長率高達7.96%，全年經濟成長率有望優於原預估的3.1%。

在鋼鐵市場部分，美、歐流通行情仍見持穩，亞洲地區在中國大陸積極推動「反內捲」政策並落實環保限產，加上社會庫存處於低位，帶動區域流通行情上漲；近期中國寶鋼、越南台塑河靜均開出漲盤強化市場信心，國際鋼價有望進入上升通道。