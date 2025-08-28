合庫金法說會／資金充沛加散戶紀律投資 股市下跌不易 美債信心漸恢復

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）28日舉行第2季法人說明會，展望下半年銀行投資策略指出，台灣產業由半導體及AI相關引領資金關注，且新台幣資金充沛，有很多投資人紀律投資、定期定額扣款，對股市有助益，「跌也不太容易」，加上經濟成長率上修，故對未來展望審慎樂觀。

針對銀行投資策略，合庫主管指出，股市因國際政經不確定因素多，股市投資以穩健具配息能力績優股為主，債市方面由於利率劇烈波動，特別是美國債券波動大，目前普遍預期聯準會9月FOMC會議降息機率高，且市場已反應，但有看法為只是預防性降息後續未必持續降息，因此長端利率反而彈升，對美債會審慎評估分批建制部位，控管整體部位存續期間。

合庫主管說明，美債殖利率波動大，比較對等關稅實施前大家對美債失去信心，目前逐漸恢復，畢竟美國債仍是高品質流動性資產，加上川普政府對美債殖利率彈升過高時會出手維持穩定，因此對美債展望審慎樂觀，但布局隨利率波動審慎選擇進出時機點。

