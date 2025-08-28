春雨看營運 2025年底前不淡

螺絲大廠春雨（2012）昨（28）日舉辦法說會，認為全球高利率環境退場、基建增加，鋼鐵需求有望回升，對春雨螺絲產銷有正面助益，年底前營運不看淡。

美國對等關稅影響國內螺絲出口甚鉅，但情勢在變化中，春雨法說針對產業概況及未來展望持相對樂觀態度。

春雨指出，短中期部分，全球高利率環境逐步退場，各國基建投資增加，鋼鐵需求有望回升。長期來看，若採用電爐鋼胚開發低碳排產品，增加使用潔淨能源，可減少碳排放，符合ESG趨勢。

展望未來，春雨將加大採用綠色料源，增加競爭優勢，擴大產品市占率，並進一步降低生產成本，維持競爭優勢。

法人指出，春雨是國內螺絲扣件產業老字號專業廠，歷史悠久扣件品項齊全，坐擁一站式採購優勢，透過集團材料上下游整合，具備成本優勢，國際通路綿密滿足快速供貨。

目前春雨是台灣建築鋼構扣件市占率第一，也是印尼建築裝修鑽尾螺絲市占率第一。具體實績包括台北101大樓、科技大廠廠房、屏東斜張橋、台灣高鐵、捷運以及國外核電廠、大型體育場館等，都大量採用春雨螺絲。