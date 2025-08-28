春雨看營運 2025年底前不淡

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

螺絲大廠春雨（2012）昨（28）日舉辦法說會，認為全球高利率環境退場、基建增加，鋼鐵需求有望回升，對春雨螺絲產銷有正面助益，年底前營運不看淡。

美國對等關稅影響國內螺絲出口甚鉅，但情勢在變化中，春雨法說針對產業概況及未來展望持相對樂觀態度。

春雨指出，短中期部分，全球高利率環境逐步退場，各國基建投資增加，鋼鐵需求有望回升。長期來看，若採用電爐鋼胚開發低碳排產品，增加使用潔淨能源，可減少碳排放，符合ESG趨勢。

展望未來，春雨將加大採用綠色料源，增加競爭優勢，擴大產品市占率，並進一步降低生產成本，維持競爭優勢。

法人指出，春雨是國內螺絲扣件產業老字號專業廠，歷史悠久扣件品項齊全，坐擁一站式採購優勢，透過集團材料上下游整合，具備成本優勢，國際通路綿密滿足快速供貨。

目前春雨是台灣建築鋼構扣件市占率第一，也是印尼建築裝修鑽尾螺絲市占率第一。具體實績包括台北101大樓、科技大廠廠房、屏東斜張橋、台灣高鐵、捷運以及國外核電廠、大型體育場館等，都大量採用春雨螺絲。

春雨 鋼鐵 核電廠

延伸閱讀

合庫金法說會／信託服務獲肯定 發行ESG債券破百億元

美國商務部認定十國耐蝕鋼傾銷與補貼成立 台灣在列

電信三雄 秀ESG實踐

老闆指定送客戶1款月餅 菜鳥猶豫…網直言：絕不會出錯好嗎？

相關新聞

春雨看營運 2025年底前不淡

螺絲大廠春雨（2012）昨（28）日舉辦法說會，認為全球高利率環境退場、基建增加，鋼鐵需求有望回升，對春雨螺絲產銷有正面...

成霖雙路並進 挹注動能

全球水龍頭及衛浴大廠成霖企業（9934）遭逢美國關稅衝擊，上半年每股稅後純益0.2元，展望未來，成霖表示已採取兩項策略，...

雄獅訂單 看到2026年6月

雄獅（2731）發言人賴一青昨（28）日表示，受惠航班增加和旅遊型態改變，歐洲線是今年的大黑馬，訂單能見度已達明年6月，...

向榮揪伴 攻南韓市場

向榮生技-創（6794）昨（28）日宣布，已與日本New Cell Bio Co., Ltd.（NCB）簽署合作協議，雙...

華南金法說會／華南銀第2季重返股市 債券擇機加碼

華南金控（2880）28日召開第2季法說會，由金控總經理李耀卿主持，會中公布2025年上半年營運績效，自結稅後純益116...

漢翔、台船新董事長上任首日 股價雙雙鎖漲停慶賀

政策支持及「台北國際航太暨國防工業展」將登場，雙重利多加持軍工股表現，成為盤面上的亮點指標，28日漢翔（2634）及台船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。