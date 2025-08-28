成霖雙路並進 挹注動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球水龍頭及衛浴大廠成霖企業（9934）遭逢美國關稅衝擊，上半年每股稅後純益0.2元，展望未來，成霖表示已採取兩項策略，除擴展泰國的生產基地之外，也開始在DIY零售店鋪鋪貨，為營運挹注成長動能。

成霖指出，今年對公司營運是辛苦的一年，但面對充滿挑戰的一年仍展現韌性，透過「供應鏈多元化」降低地緣政治風險，目前除墨西哥陶瓷廠外，成霖亦建立泰國水五金供應鏈，及強化美國Laredo組裝廠組裝能力。

另一方面，成霖除鞏固既有批發市場外，已開始在DIY零售店鋪鋪貨，透過簡易安裝設計及包裝，使消費大眾居家修繕過程更加容易、輕鬆，同時，亦可享受DIY帶來的樂趣及成就。

成霖創立於1979年，主要從事廚房及衛浴設備之製造與銷售，公司產品外銷北美、歐洲及亞洲等地。成霖除擁有ODM/OEM代工能力外，旗下同時擁有自己的衛浴品牌-北美Gerber及德國Lenz，在英國，則有廚衛物流配送通路PJH。

成霖跳脫傳統代工思維，積極發展品牌及通路，以提供完整的廚衛方案，建立市場差異化。成霖過去在北美批發市場取得佳績，提供豐富的陶瓷衛浴及水五金組合，滿足客戶廚衛生活需求。

