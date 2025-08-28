雄獅訂單 看到2026年6月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雄獅（2731）發言人賴一青昨（28）日表示，受惠航班增加和旅遊型態改變，歐洲線是今年的大黑馬，訂單能見度已達明年6月，且人次已回到疫情前水準。在歐洲線的助攻下，力拚全年營收維持雙位數成長。

隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，加上中東三大航空阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市場，推升台灣赴歐旅遊熱度。

賴一青表示，目前熱門地區依序為東歐（奧捷斯匈）、西歐（荷比法）、中歐（德瑞）、南歐（西葡義希）及北歐，旅客需求也正朝「長天數、慢旅行、深主題」的模式發展。根據內部統計，12日以上歐洲旅遊行程的出團占比，在疫後成長超過三倍，同時，具備深度、主題性的產品也展現出強勁的成長力道，像是受惠極光爆發周期的北歐四國前七月出團人數較去年成長七成五；西班牙朝聖之路的出團人數呈現倍數成長。

雄獅歐洲產品線涵蓋高CP值的「特選」行程、深度「經典」系列，以及專為中高端客群打造的「旗艦」路線，其中「經典」與「旗艦」合計占比超過七成，顯示旅客對高品質旅遊的需求持續提升。

賴一青表示，以往歐洲團體旅遊天數約為十天左右，但疫後旅客希望能夠一次玩得盡興，傾向拉長旅程天數，12天以上行程日益受到青睞，因此行程規劃上採雙點進出航班，或以鐵路銜接，不僅提升行程效率也增添豐富性。

