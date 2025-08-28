向榮揪伴 攻南韓市場

向榮生技-創（6794）昨（28）日宣布，已與日本New Cell Bio Co., Ltd.（NCB）簽署合作協議，雙方將攜手進軍韓國再生醫療市場，專注於幹細胞及外泌體相關產品推廣。

向榮生技表示，NCB是一家以幹細胞為基礎的生物公司，總部設於東京都中央區，在韓國釜山設有分公司。NCB專注於再生醫學領域，與韓國知名的高麗大學醫院建立合作關係，並獲得日本再生醫學協會的認可，在再生醫療領域具備專業的學術背景和臨床資源，是向榮生技進軍韓國市場的理想合作夥伴。

向榮生技深耕再生醫學異體幹細胞領域多年，目前ELIXCYTE治療退化性關節炎及慢性腎臟病治療的臨床試驗進度皆領先國內同業。在外泌體領域，向榮生技同樣表現亮眼。